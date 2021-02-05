У Москві знову зібралися судити Навального. Фото та відео

У п'ятницю, 4 лютого, в Бабушкінському суді Москви почалося засідання у черговій справі, що стосується російського опозиціонера Олексія Навального.

Його звинувачують в наклепі на ветерана. За це загрожує штраф і примусові роботи. Фото і відео з місця подій опублікували на Telegram-каналі російського видання "Дождь" (щоб подивитись ролики, доскрольте сторінку до кінця).

До суду, куди доставили Навального, стягнули поліцію і автозаки. "Дождь"

Суд перед розглядом справи Навального оточили. "Дождь"

Згідно з даними слідства, в червні 2020 року Навальний опублікував в інтернеті відео з ветераном Другої світової війни, який підтримав зміни до Конституції РФ, і нібито підписав його коментарями, що "носять завідомо неправдивий характер, порочать честь і гідність ветерана". Однак опозиціонер свою провину не визнає.

До суду, де проходить розгляд справи, стягнули автозаки, огорожі і поліцію. Там зібралися натовпи журналістів, але всередину до початку процесу їх не пустили.

Крім того, підтримати Навального прийшов британський дипломат. Адже опозиціонер особисто присутній на суді. Його доставили туди з СІЗО. Також біля будівлі суду був помічений автомобіль з французькими дипломатичними номерами.

У Москві знову судитимуть Навального. Daily Storm

До Бабушкінського суду в Москві прийшли натовпи журналістів. Daily Storm

Журналістів зібрали біля огорожі суду в Москві. Daily Storm

Що стосується адвокатів Навального, то засідання почали без них. Однак через деякий час захисник підсудного Ігор Кобзєв прийшов. Пізніше до нього приєдналася і друга адвокатка Ольга Михайлова.

Також в розгляді справи по відеозв'язку візьме участь 94-річний ветеран Гнат Артеменко. Навальний попросив суд "перестати знущатися над ветераном" і дозволити зняти йому маску. Суддя, зі вого боку, відповів, що "санітарних правил ніхто не скасовував", тому ветеран буде в масці навіть у своїй квартирі.

"Я дивлюся і реально мені противно, мало того що ви цю нещасну людину, яка перебуває в безпорадному стані, використовуєте як ляльку, маску начепили, клопочу, щоб йому дали хоча б лягти і зняли маску. Ви знущаєтесь на 95-річним чоловіком, просто знущаєтеся. Питання, хто такі фашисти і політповії! Його родичі ним торгують, щоб отримати грошей, і знущаються, якщо схопиться за серце – ви будете винні", – обурився Навальний.

Майже через 30 хвилин після початку засідання, суддя оголосила перерву на годину. За цей час Навальний повинен вивчити матеріали справи і обговорити все з адвокатами.

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