У Москві знову зібралися судити Навального. Фото та відео

У п'ятницю, 4 лютого, в Бабушкінському суді Москви почалося засідання у черговій справі, що стосується російського опозиціонера Олексія Навального.

Його звинувачують в наклепі на ветерана. Фото і відео з місця подій опублікували на Telegram-каналі російського видання "Дождь" (щоб подивитись ролики, доскрольте сторінку до кінця).

Згідно з даними слідства, в червні 2020 року Навальний опублікував в інтернеті відео з ветераном Другої світової війни, який підтримав зміни до Конституції РФ, і нібито підписав його коментарями, що "носять завідомо неправдивий характер, порочать честь і гідність ветерана". Однак опозиціонер свою провину не визнає.

До суду, де проходить розгляд справи, стягнули автозаки, огорожі і поліцію. Там зібралися натовпи журналістів, але всередину до початку процесу їх не пустили.

Крім того, підтримати Навального прийшов британський дипломат. Адже опозиціонер особисто присутній на суді. Його доставили туди з СІЗО. Також біля будівлі суду був помічений автомобіль з французькими дипломатичними номерами.

Що стосується адвокатів Навального, то засідання почали без них. Однак через деякий час захисник підсудного Ігор Кобзєв прийшов. Пізніше до нього приєдналася і друга адвокатка Ольга Михайлова.

Також в розгляді справи по відеозв'язку візьме участь 94-річний ветеран Гнат Артеменко. Як пише Telegram-канал "Підйом", Навальний попросив суд "перестати знущатися над ветераном" і дозволити зняти йому маску. Суддя, зі вого боку, відповів, що "санітарних правил ніхто не скасовував", тому ветеран буде в масці навіть у своїй квартирі.

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