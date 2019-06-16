У Москві знову збунтувалися проти Путіна через Голунова: фото і відео

У Москві проходить санкціонована російською владою акція протесту на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Головне гасло організаторів і учасників - "Я/Ми - Іван Голунов". Як повідомляє "Російська газета", зараз акція підтримки переросла в мітинг під девізом "Закон і справедливість для всіх". За інформацією телеграм-каналу Mash, на місці проведення заходу вже зібралося понад півтори тисячі осіб.

Мітинг в Москві Mash

Мітинг в Москві Mash

Мітинг в Москві Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві вже проходив масштабний марш через справу Голунова. Він закінчився сотнями затриманих, серед яких виявився і опозиціонер Олексій Навальний.

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