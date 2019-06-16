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У Москві знову збунтувалися проти Путіна через Голунова: фото і відео

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У Москві проходить санкціонована російською владою акція протесту на підтримку журналіста видання "Медуза" Івана Голунова (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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У Москві пройшов масштабний марш через Голунова: сотні затриманих

Головне гасло організаторів і учасників - "Я/Ми - Іван Голунов". Як повідомляє "Російська газета", зараз акція підтримки переросла в мітинг під девізом "Закон і справедливість для всіх". За інформацією телеграм-каналу Mash, на місці проведення заходу вже зібралося понад півтори тисячі осіб.

Мітинг в Москві

Мітинг в Москві

Mash

Мітинг в Москві

Мітинг в Москві

Mash

Мітинг в Москві

Мітинг в Москві

Mash

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Москві вже проходив масштабний марш через справу Голунова. Він закінчився сотнями затриманих, серед яких виявився і опозиціонер Олексій Навальний.

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РосіяМосква
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протестмітингРосія
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Kom AV
Kom AV
Смешной заголовок как всегда, или просто смысл слова бунт не знаете. Митинг разрешён и санкционирован, в отличие от гуляний Навального. Разницу улавливаете?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Полторы тысячи ? Слабовато для 12 миллионной Москвы не находите ? Но процесс пошёл и это не может не радовать, ждём-с !
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Петров Александр
Петров Александр
Меня зовут- Добрый кот, смотри не сильно напрягайся, а то ждун теснет. Ха-ха
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Даст ли Зеленский политическое убежище Путину на Украине или нет.
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