У Москві знову судять Навального: відбулися перші затримання. Фото

У столиці Росії 2 лютого Московський міський суд взявся за розгляд клопотання про заміну умовного покарання Олексію Навальному реальним терміном.

Водночас зранку біля будівлі установи силовики почали затримувати прихильників опозиціонера. Про це повідомляє російське "РБК" та низка Telegram-каналів (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що засідання Симоновського суду вирішили провести у виїзному режимі в будівлі Мосміськсуду, оскільки там є великий зал і можливість провести трансляцію в окремому приміщенні. Хоча майже одразу після початку розгляду справи Навального суддя виніс на обговорення питання про можливість ЗМІ вести фото- й відеозйомку з залу, але прокурорка заявила, що це завадить учасникам процесу.

Затримання біля будівлі Мосміськсуду Telegram-канал "Дождь"

Підкреслюється, що клопотання Федеральної служби виконання покарань РФ розглядала суддя Наталія Репнікова. У залі були прокурор із від московської прокуратури Катерина Фролова та начальник філії УІІ №15 УФСІН в Москві Олександр Єрмолін. Також у залі суду перебувають дружина Навального Юлія та його адвокати.

Затримання перед судом у справі Навального Telegram-канал "Дождь"

"Кажуть, що ти весь час порушуєш громадський порядок. Погана дівчинко, пишаюся тобою", – звернувся опозиціонер до своєї дружини перед початком засідання. Ймовірно, він мав на увазі затримання Юлії Навальної на акціях протесту в Москві.

затримання Telegram-канал "Дождь"

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