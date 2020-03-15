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15 березня • оновлено в 12:51
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У Москві знайшли мертвим 24-річного снайпера з охорони Путіна: вистрілили в голову

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У Москві знайшли мертвим снайпера ФСО, який, зокрема, був співробітником охорони президента Володимира Путіна.

Відомо, що 24-річний чоловік отримав вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці. Про це повідомляє Telegram-канал видання Baza.

Зазначається, що тіло загиблого бійця в квартирі виявив його знайомий: він прийшов провідати хлопця, оскільки той декілька днів не виходив на зв'язок.

У Москві знайдено мертвим снайпера ФСО з президентської охорони

У Москві знайдено мертвим снайпера ФСО з президентської охорони

"Двері квартири були замкнені зсередини, тому чоловіку довелося забратися через кухонне вікно. Там, на підлозі кухні, він і виявив загиблого", – йдеться в повідомленні.

Водночас джерела стверджують, що поряд із тілом на підлозі лежав пістолет "Оса", з якого, попередньо, і був зроблений постріл у голову жертви.

Слідство перевіряє зокрема й версію самогубства. Хоча вдома у хлопця не було знайдено ніякої передсмертної записки.

Відомо, що загиблий служив у військовій частині №11488 – це Федеральна служба охорони, за якою закріплені снайпери, котрі забезпечують безпеку першої особи РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії стривожилися через загадкову смерть заступника командира російського Президентського полку Романа Лотвінова, яку проігнорували ЗМІ.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Росія
Теги
кримінал вбивство Новини Росії
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обоз, ФСО не только Путина охраняет
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