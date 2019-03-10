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У Москві знайшли дівчинку-мауглі: розкрився зв'язок дитини з Україною

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Батько знайденої у Москві п'ятирічної дівчинки-мауглі – громадянин України.

Його депортували з Росії 2 роки тому, заявили телеграм-каналу Life Shot мешканці багатоповерхівки, де виявили дівчинку (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"У дівчинки тато українець був. Два роки тому його депортували, і у Іринки (мати дитини. – Ред.) стала біда з головою", – розповіла одна з жінок.

Сусіди повідомили, що намагалися допомагати матері, у якої почалися фінансові труднощі. Також вони носили дівчинці продукти і одяг.

Дівчинка-мауглі

Дівчинка-мауглі

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Дитина ж в останні півроку не виходила на вулицю, стверджують мешканці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 10 березня в Москві в одній з квартир рятувальники знайшли 5-річну дівчинку-мауглі. У дитини, якого знайшли серед покладів сміття, виявили гнійний отит і вросла в шию провід;

  • Пізніше СК РФ опублікував відео з житла. Абсолютно вся квартира завалена різним сміттям. Пол зайнятий купами брудного одягу, іграшок, книг, стільцями, залишками їжі. Диван перекинуть, під ним і навколо нього теж розсипаний сміття. Сама квартира пропахла гниллю.

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РосіяМосква
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Ivachenko Dima
Ivachenko Dima
Папа бухал, не работал, занимался попрошайничеством, вот и выслали назад на родину.
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Ivachenko Dima
Ivachenko Dima
Ivachenko Dima, и маму спаил. Созависимость.
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