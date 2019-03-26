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У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ

8.2тЧитати матеріал російською

У Москві знайшли мертвим генерал-майора ФСБ Сергія Соколова, який раніше був співробітником Десятого відділу КДБ Росії.

Тіло 59-річного керівника одного з управлінь ФСБ знайшли в його квартирі на півночі російської столиці, повідомляє телеграм-канал Mash.

Поруч із тілом були пенсійне посвідчення ФСБ і військовий квиток із зазначенням посад КДБ та ФСБ.

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Відомо, що загиблий востаннє виходив на зв'язок із рідними на початку березня. Відтоді з ним ніхто не зв'язувався.

Mash зазначає, що в квартирі померлого генерал-майора ФСБ Соколова знайшли арсенал зброї:

  • австрійський глок

  • браунінг

  • травматичний пістолет Макарова

  • мисливську рушницю

  • патрони, 150 штук

Додамо, що 10-й відділ КДБ займався контрабандою і незаконними валютними операціями.

У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ

Скріншот

У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
РосіяМосква
Тег
ФСБ
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Валевич Борис
Валевич Борис
Еще одна тварь подохла, карлик освобождается от свидетелей своих кровавых преступлений
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
потихоньку убирают,отлично нам меньше работы будет кокошную шваль отстреливать
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4
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Месть за Бигуса.
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