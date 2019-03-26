У Москві знайшли мертвим генерала ФСБ

У Москві знайшли мертвим генерал-майора ФСБ Сергія Соколова, який раніше був співробітником Десятого відділу КДБ Росії.
Тіло 59-річного керівника одного з управлінь ФСБ знайшли в його квартирі на півночі російської столиці, повідомляє телеграм-канал Mash.
Поруч із тілом були пенсійне посвідчення ФСБ і військовий квиток із зазначенням посад КДБ та ФСБ.
Відомо, що загиблий востаннє виходив на зв'язок із рідними на початку березня. Відтоді з ним ніхто не зв'язувався.
Mash зазначає, що в квартирі померлого генерал-майора ФСБ Соколова знайшли арсенал зброї:
австрійський глок
браунінг
травматичний пістолет Макарова
мисливську рушницю
патрони, 150 штук
Додамо, що 10-й відділ КДБ займався контрабандою і незаконними валютними операціями.
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