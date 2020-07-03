У Москві затримали заступника міністра науки за багатомільйонні розкрадання

У Москві затримали заступницю голови Міністерства освіти та науки РФ Марину Лукашевич. Її підозрюють у шахрайстві на 40 млн рублів.

Про це повідомило ТАРС з посиланням на правоохоронні органи. Поліція вже порушила кримінальну справу про розкрадання бюджетних коштів шляхом шахрайства.

"У рамках розслідування розкрадання 40 млн рублів затримана Лукашевич і чиновник Росспівробітництва Михайло Попов. Тверський суд Москви сьогодні обере їм запобіжний захід", – сказано в повідомленні.

Поліцейські встановили, що в 2016 році керівник комерційної організації, отримавши бюджетні кошти, уклав ряд договорів з підконтрольними індивідуальними підприємцями на виконання робіт в інтересах міністерства освіти і науки.

При цьому він не мав намірів виконувати взяті на себе зобов'язання в повному обсязі.

"Потім замовнику були представлені результати виконаних робіт, свідомо невідповідні умовам договорів. Приймання здійснював спільник підозрюваної, який займав керівну посаду у відомстві. Таким чином, міністерству було завдано збитків у розмірі понад 40 млн. рублів ", – зазначили правоохоронці.

Поліція провела понад 30 обшуків в оселях і на робочих місцях фігурантів справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL в Москві Таганський суд заарештував одіозного олігарха, засновника девелоперської компанії MosCityGroup Павла Фукса, обвинуваченого в шахрайстві.