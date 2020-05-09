У московській лікарні для пацієнтів з COVID-19 сталася пожежа, є загиблий. Відео
На півночі Москви в міській клінічній лікарні №50, де лікують пацієнтів з коронавірусом COVID-19, сталася пожежа. Загинула одна людина.
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З неї евакуювали людей, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на МНС РФ.
Уточнюється, що осередок займання розташований на першому поверсі шестиповерхового будинку.
За даними видання, загорівся корпус для лікування хворих на коронавірус.
У столичному головному управлінні МНС уточнили, що загинула одна людина, пишуть РИА Новости.
Пожежу вдалося ліквідувати. З лікарні евакуювали близько 200 чоловік.
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