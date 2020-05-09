У московській лікарні для пацієнтів з COVID-19 сталася пожежа, є загиблий. Відео

Юрій Сергієнко Новини Росії 21:12, 9.05.2020 Оновлено: 22:25, 9.05.2020

На півночі Москви в міській клінічній лікарні №50, де лікують пацієнтів з коронавірусом COVID-19, сталася пожежа. Загинула одна людина.

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З неї евакуювали людей, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на МНС РФ.

Уточнюється, що осередок займання розташований на першому поверсі шестиповерхового будинку.

За даними видання, загорівся корпус для лікування хворих на коронавірус.

У столичному головному управлінні МНС уточнили, що загинула одна людина, пишуть РИА Новости.

Пожежу вдалося ліквідувати. З лікарні евакуювали близько 200 чоловік.

За попередньою інформацією, в реанімаційній палаті площею 20 квадратних метрів загорівся кисневий балон, пише Mash.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в березні в Московській області загорілися складські приміщення Дмитрівської алюмінієвого заводу, внаслідок чого обвалилася покрівля будівлі.

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