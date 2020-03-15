У Москві з даху центру з хворими на коронавірус впав медик: що трапилося

У московському медичному центрі в районі Комунарки, куди поміщають пацієнтів із підозрою на коронавірус, з даху лікарні впав медпрацівник.

Надзвичайна подія трапилася у неділю, 15 березня. Про це повідомляє "Mk.ru" із посиланням на інформацію в місцевих соцмережах.

Зазначається, що чоловік нібито вийшов на дах покурити, але послизнувся на льоду і з'їхав донизу.

З даху московського медцентру для хворих на коронавірус впав співробітник

Водночас відомо, що медпрацівник вижив після падіння. Його доставили до іншої лікарні для надання необхідної допомоги.

Про характер травм чоловіка інформації немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Москві знайшли мертвим снайпера ФСТ, який, зокрема, був співробітником охорони президента Володимира Путіна. 24-річний боєць отримав вогнепальне поранення в голову, від якого помер на місці.

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