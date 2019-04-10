У Москві влаштували грандіозний салют на честь Одеси: що сталося

Увечері в середу, 10 квітня, в Москві прогримів салют на честь 75-ї річниці визволення українського міста-героя Одеси.

Програма розпочалася о 22:00 на Поклонній горі, повідомляє російське видання "Звезда".

Відзначається, що салют на честь Одеси став початком серії урочистостей, які будуть приурочені до пам'ятних дат фінального етапу Великої Вітчизняної війни.

"Святкові залпи ознаменують річниці визволення різних радянських і європейських міст", – відзначили російські журналісти.

tvzvezda.ru

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одесі пособника агентурної мережі антиукраїнського центру, підконтрольного адміністрації президента РФ. Російські спецслужби вербували українця до здійснення теракту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.