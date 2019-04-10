|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Москві влаштували грандіозний салют на честь Одеси: що сталося

1.7тЧитати матеріал російською

Увечері в середу, 10 квітня, в Москві прогримів салют на честь 75-ї річниці визволення українського міста-героя Одеси.

Програма розпочалася о 22:00 на Поклонній горі, повідомляє російське видання "Звезда".

Відзначається, що салют на честь Одеси став початком серії урочистостей, які будуть приурочені до пам'ятних дат фінального етапу Великої Вітчизняної війни.

Новини
Кораблі ударного угруповання НАТО зайшли в Одесу: що відомо

"Святкові залпи ознаменують річниці визволення різних радянських і європейських міст", – відзначили російські журналісти.

У Москві влаштували грандіозний салют на честь Одеси: що сталося

tvzvezda.ru

У Москві влаштували грандіозний салют на честь Одеси: що сталося

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Служба безпеки України повідомила, що викрила в Одесі пособника агентурної мережі антиукраїнського центру, підконтрольного адміністрації президента РФ. Російські спецслужби вербували українця до здійснення теракту.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Друга світова війна
Місце
РосіяМосква
Теги
видеофотографии
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
15
10
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Федоров Федор
Федоров Федор
Как низко вы пали,гиднюки.Вам не стыдно,что дожили до того,что ваши кандидат в президенты и действующий президент собираются на смотрины,как женщины лёгкого поведения перед клиентами?Вам не стыдно,что страна,которую уважали,когда за спиной у нее стояла Россия ,докатилась до состояния коврика о который вытирают ноги все,кому не лень?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Santi Amonito
Santi Amonito
Ё*у дались со своим победобесием - "финальный этап отечественной войны", - какого года, когда мацкву в очередной раз спалили? А ведь спалят и на этот раз - все к этому идет. А еще лучше бы "Лебединое озеро" чаще крутили - веселее было бы на расее.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки