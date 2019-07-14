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У Москві відома опозиціонерка втекла з-під варти: опубліковано відео

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Кандидат у депутати Мосміськдуми, опозиціонерка Любов Соболь втекла з Відділу внутрішніх справ після затримання на акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму в Москві.

Відповідне відео опублікували в Twitter "МБХ Медіа" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Соболь втекла від копів

Соболь втекла від копів

"Біжу на свободу". Любов Соболь втекла з території ОВС, її знову затримують", – йдеться в описі.

Соболь зупинили під час втечі

Соболь зупинили під час втечі

Кадр з відео

Біля будівлі ОВС зібралися прихильники Соболь і учасники акції, які намагалися відбити її від поліцейських. До слова, московські правоохоронці, в кращих традиціях Росії, так і не змогли пред'явити вимоги і пояснити, за якою підставою затримують кандидата.

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Опозиціонерка кілька разів прокричала, що вони зробили їй боляче, коли намагалися видерти з рук прихильників.

За останніми даними, всього на акції затримали 38 осіб. До деяких застосовували насильство.

Момент затримання на акції

Момент затримання на акції

МИД Роисии в Twitter

Нагадаємо, виборчком відмовив у реєстрації більшості опозиційних кандидатів у Мосміськдуму, мотивуючи це порушеннями при зборі підписів. Заборона торкнулася Дмитра Гудкова, Іллі Яшина, Любові Соболь та інших політиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня в Москві зібралася акція. Люди виставили намети і мирно пройшлися під будівлю Мосгорвиборчкома. Однак пізніше активізувалася поліція. Людей почали затримувати і пакувати в автозаки, до деяких застосовували силу прямо в машині.

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Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії протест
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Йопаные клоуны. Да дубиновой резинкой пройтись по тем местам, откель ноги у жопозиционеров растут, и закончатся все эти сборища имбецилов.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Миценко Андрей:"Да дубиновой резинкой пройтись по тем местам, откель ноги у жопозиционеров растут, и закончатся все эти сборища имбецилов." Вот именно, демократии захотели, гады! Это им не Европа!
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Н Олег
Н Олег
она сделала всё, что в человеческих силах -- вышла на протест, была задержана, вырвалась и сбежала, отметилась в фейсбуке, снова была задержана, несмотря на протесты сторонников .... но набрать необходимую для регистрации 1000 подписей так и не смогла ...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Н Олег:"набрать необходимую для регистрации 1000 подписей так и не смогла " . Смогла-то смогла, но вот беда - с нарушениями. А судьи кто? Избирком, вестимо :). Ну это, как в СССР определяли врагов народа, а позже диссидентов и " Басманные" суды тех времён всё точно определяли :)
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Была бы она Соболева, я бы ей посочувствовал. А так, что-то свидомое.
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