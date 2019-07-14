У Москві відома опозиціонерка втекла з-під варти: опубліковано відео

Кандидат у депутати Мосміськдуми, опозиціонерка Любов Соболь втекла з Відділу внутрішніх справ після затримання на акції за допуск незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму в Москві.

Відповідне відео опублікували в Twitter "МБХ Медіа" (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Соболь втекла від копів

"Біжу на свободу". Любов Соболь втекла з території ОВС, її знову затримують", – йдеться в описі.

Соболь зупинили під час втечі Кадр з відео

Біля будівлі ОВС зібралися прихильники Соболь і учасники акції, які намагалися відбити її від поліцейських. До слова, московські правоохоронці, в кращих традиціях Росії, так і не змогли пред'явити вимоги і пояснити, за якою підставою затримують кандидата.

Опозиціонерка кілька разів прокричала, що вони зробили їй боляче, коли намагалися видерти з рук прихильників.

За останніми даними, всього на акції затримали 38 осіб. До деяких застосовували насильство.

Момент затримання на акції МИД Роисии в Twitter

"Біжу на свободу". Любов Соболь втекла з території ОВС, її знову затримують. Відео: МБХ медіа pic.twitter.com/ZiQDTdFYcQ - МБХ Медіа (@MBKhMedia) 14 липня 2019 р

Нагадаємо, виборчком відмовив у реєстрації більшості опозиційних кандидатів у Мосміськдуму, мотивуючи це порушеннями при зборі підписів. Заборона торкнулася Дмитра Гудкова, Іллі Яшина, Любові Соболь та інших політиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня в Москві зібралася акція. Люди виставили намети і мирно пройшлися під будівлю Мосгорвиборчкома. Однак пізніше активізувалася поліція. Людей почали затримувати і пакувати в автозаки, до деяких застосовували силу прямо в машині.

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