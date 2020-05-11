У Москві від коронавірусу помер ще один священник із лаври РПЦ. Фото

Дарина Дурова Новини Росії 18:42, 11.05.2020 Оновлено: 19:29, 11.05.2020

У Росії від коронавірусу COVID-19 помер архімандрит Іліан (Племенюк) з Троїце-Сергієвої лаври в підмосковному Сергієвому Посаді.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ Про коронавірус

Троїце-Сергієва лавра
patriarchia.ru

Насельник помер 11 травня від ускладнень, спричинених COVID-19, уточнюється в повідомленні робочої групи при патріархові РПЦ Кирила з координації діяльності церковних установ в умовах поширення коронавірусної інфекції.

Раніше в Троїце-Сергієвій лаврі померли від коронавірусу три людини, включно з головним лікарем монастиря.

Це лікар лаври ігумен Тихон (Барсуков), архімандрит Лаврентій (Постніков) і ієродиякон Калліст (Косулин).

Архімандрит Іліан (Племенюк)
stsl.ru

Як писав OBOZREVATEL, у Москві від коронавірусу помер також настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці, протоієрей Володимир Бушуєв.

Показники смертності в Москві в квітні 2020 року стали найвищими для цього місяця за останнє десятиліття, вперше перевищивши поріг в 11 тис. померлих.

Коментувати
Новини Росії

Дивіться також

Суд виніс скандальне рішення щодо Микитася і зняв усі зобов'язання – ЗМІ

"Уже каже, що українець": Грицай навчив Усика

ЗСУ розгромно вдарили по військах Росії на Донбасі: багато поранених

Естонія вирішила відгородитися від Росії 2,5-метровим парканом

"Не вважаю росіян братами": Шатернікова - про скандал з Усиком і Ломаченком