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11 грудня • оновлено в 00:15
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Убив сестру, "виганяючи бісів": у Москві небезпечний злочинець намагався втекти із суду через стелю. Епічне відео

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У російській столиці Москві 18-річний Леонід Грейсер, який жорстоко вбив сестру під час ритуального обряду, спробував втекти з-під варти прямо з клітки в залі Щербинського суду.

Інцидент стався на очах у поліцейських, які зловили підозрюваного. Відповідне відео опублікувало видання LIFE (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз).

Як видно на записі, юнак підтягнувся на руках і вибрався з клітки зверху, після чого пробив плитку стелі та поліз вгору.

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Спроба втечі

Спроба втечі

Скрін відео

Співробітники МВС кинулися затримувати втікача, але це вдалося не одразу – в хід пішла сила й електрошокер. Хлопця схопили за ноги, стягнувши з нього штани.

Після того, як він стрибнув назад у клітку, злочинця скували наручниками. У результаті Грейсера відправили під арешт на два місяці.

Відомо, що Леонід порізав тіло 21-річної сестри дивними знаками. Дівчина встигла вискочити в під'їзд, але померла від отриманих травм. Понівечене голе тіло виявили сусіди і викликали поліцію. Молодого чоловіка знайшли поруч із загиблою, він малював на стіні ритуальні знаки й був голий.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в квартирі одного з багатоповерхових будинків Оболонського району Києва рідний брат у п'яній бійці вбив 34-річну сестру. 36-річний раніше судимий чоловік заховав закривавлений одяг на сходовій клітці.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
вбивство видео Новини Росії
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