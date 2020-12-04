У Москві вагітна викинула з 13 поверху дитину своєї подруги

Борис Бондар Новини Росії 21:35, 4.12.2020 Оновлено: 21:35, 4.12.2020

У Москві 4 грудня жінка викинула з вікна 13-го поверху немовля своєї подруги.

Про це повідомило видання MK.ru. Екстрені служби викликав кур'єр з кафе, який став свідком події.

За інформацією видання, 30-річна вагітна Дарина Шавєлкіна прийшла в гості до подруги.

В цей час малятко спала у ванній. Коли мати відволіклася, Шавєлкіна взяла дитину на руки і викинула з вікна.

Жінку затримали правоохоронці. Пояснити мотиви свого вчинку вона не змогла.

За деякою інформацією, Шавєлкіна страждає психічним розладом, який може викликати галюцинації.

Дарина Шавєлкіна
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Сім'я загиблої дівчинки
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Мати дівчинки після події перебувала в шоковому стані, їй викликали швидку.

Сім'я виховує ще одну доньку, яка перебувала в лікарні.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві затримали 35-річного чоловіка, який спалив свого 6-річного сина після сварки з дружиною.

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