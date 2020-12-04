У Москві вагітна викинула з 13 поверху дитину своєї подруги

Борис Бондар
Борис Бондар
Новини Росії
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У Москві жінка викинула дитину з вікна

У Москві 4 грудня жінка викинула з вікна 13-го поверху немовля своєї подруги.

Про це повідомило видання MK.ru. Екстрені служби викликав кур'єр з кафе, який став свідком події.

За інформацією видання, 30-річна вагітна Дарина Шавєлкіна прийшла в гості до подруги.

В цей час малятко спала у ванній. Коли мати відволіклася, Шавєлкіна взяла дитину на руки і викинула з вікна.

Жінку затримали правоохоронці. Пояснити мотиви свого вчинку вона не змогла.

За деякою інформацією, Шавєлкіна страждає психічним розладом, який може викликати галюцинації.

Дарина Шавєлкіна
Сім'я загиблої дівчинки

Мати дівчинки після події перебувала в шоковому стані, їй викликали швидку.

Сім'я виховує ще одну доньку, яка перебувала в лікарні.

Як писав OBOZREVATEL, в Києві затримали 35-річного чоловіка, який спалив свого 6-річного сина після сварки з дружиною.

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