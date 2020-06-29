У Москві в житловому будинку вибухнув газ і загорілися 4 квартири: фото і відео з місця подій

У Москві в житловому будинку вибухнув газ і загорілися 4 квартири. Instagram/Kot Pozharnyi

У Москві (Росія) в понеділок, 29 червня, трапився вибух газу в квартирі житлового будинку, після чого почалася масштабна пожежа.

НП відбулася на вулиці Прохідників, 3. Про це ТАСС повідомило джерело в екстрених службах (щоб подивитися відео та фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На вулиці Прохідників, будинок 3, трапилася пожежа в квартирі через вибух. Спостерігається відкрите горіння з вікон, площа пожежі становить 70 кв. метрів", – зазначив співрозмовник.

За даними джерела, вогонь розгорівся в чотирьох квартирах, із них були врятовані п'ять осіб. Водночас чотири людини постраждали. Рух транспорту вулицею був ускладнений.

А РИА Новости з посиланням на своє джерело з екстрених служб уточнили, що мова про вибух газу.

У Москві в житловому будинку вибухнув газ і загорілися 4 квартири Cкріншот

На сторінці Readovka в Telegram з'явилося відео з коментарем мешканки будинку.

"Я сиділа, у нас вибухнув будинок, все горить. Це жах якийсь, Господи!" – сказала вона.

Також у мережі відзначили, що площа пожежі збільшилась до 150 квадратних метрів, але вогонь вдалося локалізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дарницькому районі Києва приблизно о 10:00 21 червня трапився вибух у житловому будинку. В результаті було пошкоджено декілька поверхів. Загинули п'ятеро людей.