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У Москві в купі сміття знайшли дитину-мауглі: історія отримала продовження

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Знайдена в березні в Москві дівчинка-мауглі, яка жила в купі сміття і півроку не виходила на вулицю, вже навчилася самостійно одягатися і допомагати накривати на стіл.

Також в притулку її навчили кататися на самокаті та дотримуватися особистої гігієни, пише агентство "Москва". Шестирічна дитина вже почала розмовляти і може побудувати нескладні речення.

"З дівчинкою продовжують займатися фахівці і роблять все можливе для її оздоровлення, реабілітації та комфортного перебування в установі", – повідомили в департаменті праці та соціального захисту населення Москви.

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Мати дівчинки, Ірина Гарошенко, була визнана неосудною і поміщена в психіатричний ізолятор. Батько, за словами сусідів сім'ї, є українцем і був депортований кілька років тому.

Дівчинка

Дівчинка

Скріншот

Квартира дівчинки

Квартира дівчинки

Як писав OBOZREVATEL, мати на кілька днів кинула дівчинку одну в захаращеній квартирі. У дитини, яку виявили серед покладів сміття, був гнійний отит.

Пізніше СК РФ опублікував відео з житла. Підлога була зайнята купами брудного одягу, іграшок, книг, стільцями, залишками їжі. Диван був перекинутий, під ним і навколо нього теж розсипано сміття. Сама квартира пропахла гниллю.

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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
А,скльки таких нещасних дітей на неосяжних просторах московії?Важко уявити!
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