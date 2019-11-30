У Москві в готелі трапилася кривава стрілянина: деталі НП

У суботу, 30 листопада, в Москві (Росія) в готелі "Останкіно" трапилася стрілянина.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, конфлікт стався між двома постояльцями готелю.

Попередньо встановлено, що один з чоловіків вистрілив в іншого з травматичного зброї. Потерпілий Умар Катаєв поранений в обличчя і його доставили в реанімацію Боткінської лікарні.

Телеграм-канал Life Shot повідомив, що Катаєв пвсля поранення сам спустився по сходах до виходу, де його вже передали бригаді лікарів. Всю підлогу готелю залито кров'ю. У чоловіка три кульові поранення - потилицю, ліве око і плече.

Стрілянину з травматичного рушниці, за попередніми даними, відкрив 32-річний Сайтахмед Баштаров в одному з готельних номерів, повідомляє Telegram-канал "Baza".

На даний момент російські поліцейські ведуть пошук того, хто стріляв, який зник з місця злочину на автомобілі "Лада-Веста".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві застрелили відомого спортсмена, чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

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