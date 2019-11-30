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1 грудня • оновлено в 06:21
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У Москві в готелі трапилася кривава стрілянина: деталі НП

8.3т
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У суботу, 30 листопада, в Москві (Росія) в готелі "Останкіно" трапилася стрілянина.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, конфлікт стався між двома постояльцями готелю.

Попередньо встановлено, що один з чоловіків вистрілив в іншого з травматичного зброї. Потерпілий Умар Катаєв поранений в обличчя і його доставили в реанімацію Боткінської лікарні.

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Телеграм-канал Life Shot повідомив, що Катаєв пвсля поранення сам спустився по сходах до виходу, де його вже передали бригаді лікарів. Всю підлогу готелю залито кров'ю. У чоловіка три кульові поранення - потилицю, ліве око і плече.

Стрілянину з травматичного рушниці, за попередніми даними, відкрив 32-річний Сайтахмед Баштаров в одному з готельних номерів, повідомляє Telegram-канал "Baza".

На даний момент російські поліцейські ведуть пошук того, хто стріляв, який зник з місця злочину на автомобілі "Лада-Веста".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москві застрелили відомого спортсмена, чемпіона світу з тайського боксу Ашота Боляна.

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Автор
Тимур Григоренко
Місце
Росія Москва
Теги
Новини Росії стрілянина
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "У мужчины три пулевых ранения – затылок, левый глаз и плечо". Прочитал, ужаснулся, думаю не иначе киборг) Потом все таки пояснили что из травматика стреляли)
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Шкорына Николай
Шкорына Николай
Одни "великосрусские" имена и фамилии!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Шкорына Николай, ТАК МАЦКВА УЖЕ И НА РУЦКОМ НЕ ПИЗДИТ
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Кто там писал про "самый лучший город для туристов"?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Mdn Ndm, ВОТ ЧТО ДЕЛАЮТ СВЯТЫЕ УНИТАЗЫ ---ПЕРВЫЕ В МИРЕ ИВАНЫ ПО ТУРИЗМУ СТАЛИ !
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0
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Alex Mak
Alex Mak
Mdn Ndm, а де мокш@нці про чорнобривих не пишуть.
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