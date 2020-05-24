У Москві в дворі житлового будинку сталася перестрілка: введено план "Перехоплення"

Дарина Дурова Новини Росії 19:35, 24.05.2020 Оновлено: 19:51, 24.05.2020

У Москві в неділю, 24 травня, сталася перестрілка у дворі житлового комплексу "Ясний" на Каширському шосе. Про потерпілих поки не повідомляється.

Як пише агентство "Москва", нападники втекли на чотирьох автомобілях. Водночас за даними ТАСС розшукуються дві машини. У місті введено план "Перехоплення" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Перестрілка в Москві
Скріншот

На місці перестрілки, пише Telegram-канал Mash, знайшли гільзи від декількох видів зброї. Попередньо – від травматичного пістолета й автомата.

Mash

Станом на 19:30, за даними LIFE SHOT, правоохоронці затримали трьох осіб.

Як видно на відео з місця інциденту, невідомі чоловіки вели вогонь з автоматів. Причиною нібито міг стати дорожній конфлікт.

Учасники конфлікту
Скріншот

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