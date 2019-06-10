ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

У Москві трапилася НП з пасажирським літаком

3.2тЧитати матеріал російською

У Росії літак авіакомпанії "S7 Airlines", який виконував рейс Москва-Казань, був змушений перервати зліт через спрацьовування датчика про можливе вимкнення автомата тяги.

Про це прес-служба компанії повідомила агентству "РИА-Новости", зазначивши, що літак повернувся на стоянку.

"Екіпаж рейсу Москва-Казань ухвалив рішення припинити зліт через спрацювання під час розбігу по злітно-посадковій смузі датчика про можливе вимкнення автомата тяги", — повідомили в "S7 Airlines".

Новини
Мало смертей? У Росії продовжать випускати літак-убивцю

Літак авіакомпанії "S7 Airlines"

Літак авіакомпанії "S7 Airlines"

Авіатранспортний огляд

За словами представників компанії, екіпаж літака дотримувався правил техніки безпеки. "Згідно зі стандартами, при будь-якій, навіть найбільш незначній відмові до досягнення швидкості 100 вузлів пілоти повинні припинити зліт", — додали в прес-службі.

Повідомляється також, що пасажири цього рейсу будуть відправлені в пункт призначення резервним літаком.

Новини
У Росії екстрено сів літак із пасажирами: що трапилося

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аварійну посадку в гірській місцевості в Росії здійснив літак авіакомпанії "Фенікс", що вилетів для сільськогосподарських робіт.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМосква
Тег
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кaцап не пилот! Кaцап - идиот! (с)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel