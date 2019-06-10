У Москві трапилася НП з пасажирським літаком

У Росії літак авіакомпанії "S7 Airlines", який виконував рейс Москва-Казань, був змушений перервати зліт через спрацьовування датчика про можливе вимкнення автомата тяги.

Про це прес-служба компанії повідомила агентству "РИА-Новости", зазначивши, що літак повернувся на стоянку.

"Екіпаж рейсу Москва-Казань ухвалив рішення припинити зліт через спрацювання під час розбігу по злітно-посадковій смузі датчика про можливе вимкнення автомата тяги", — повідомили в "S7 Airlines".

Літак авіакомпанії "S7 Airlines" Авіатранспортний огляд

За словами представників компанії, екіпаж літака дотримувався правил техніки безпеки. "Згідно зі стандартами, при будь-якій, навіть найбільш незначній відмові до досягнення швидкості 100 вузлів пілоти повинні припинити зліт", — додали в прес-службі.

Повідомляється також, що пасажири цього рейсу будуть відправлені в пункт призначення резервним літаком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше аварійну посадку в гірській місцевості в Росії здійснив літак авіакомпанії "Фенікс", що вилетів для сільськогосподарських робіт.

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