Головна Новини
22 січня • оновлено в 13:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Москві таксист покарав клієнта за відмову від сексу з ним: новина підірвала росЗМІ

3.2т
Читати матеріал російською

Новина про те, що в Москві водій таксі покарав незговірливого клієнта родом із Тунісу, який відмовився від інтиму з ним, підірвала російський сегмент ЗМІ.

Топові пропагандистські онлайн-ресурси зібрали сотні переглядів на цій історії. Згідно з оприлюдненою інформацією, потерпілий нібито звернувся в поліцію і розповів деталі.

Новини
Зарізав і пішов: у Кривому Розі чоловік холоднокровно вбив таксиста

У Москві таксист побив клієнта за відмову від сексу

У Москві таксист побив клієнта за відмову від сексу

Ілюстрація

Так, як передавав "Рен ТВ", це сталося на Лужнецькій набережній у центрі столиці. 28-річний громадянин Тунісу викликав таксі і відправився додому в один із західних районів міста.

По дорозі таксист нібито запропонував йому зайнятися сексом. Іноземець відмовився і нарвався на гнів водія. Той висадив його посеред дороги, вдарив кулаком в обличчя і зник з місця події.

У Москві таксист побив клієнта за відмову від сексу: Росія гуде
У Москві таксист побив клієнта за відмову від сексу: Росія гуде
У Москві таксист побив клієнта за відмову від сексу: Росія гуде
У Москві таксист побив клієнта за відмову від сексу: Росія гуде

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні назвали переможця премії "Золотий хрін-2019" за найгірший опис сексу в українській літературі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
7
31
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Смешно. Но если этот тунисец не в курсе, то таксисты предпочитают возить клиентов за деньги. Секс с черномазой обезьянкой не входит в список их желаний. Так что, это чмо заморское, скорее всего хотел проехать на халяву, за что и получил по морде. И поскольку в такси работает исключительно приезжие с разных республик, то скакать по поводу россиян вам смысла нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Расея самая духовная гей страна! Там п*доры везде и во власти и в жизни! В армии опускают, замы мчс сосут у соих начальников пхахаххахахахах
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
фил филька
фил филька
Себостьян Прейро, только парады у вас проходят)) почему так?)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги