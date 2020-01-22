У Москві таксист покарав клієнта за відмову від сексу з ним: новина підірвала росЗМІ

Новина про те, що в Москві водій таксі покарав незговірливого клієнта родом із Тунісу, який відмовився від інтиму з ним, підірвала російський сегмент ЗМІ.

Топові пропагандистські онлайн-ресурси зібрали сотні переглядів на цій історії. Згідно з оприлюдненою інформацією, потерпілий нібито звернувся в поліцію і розповів деталі.

У Москві таксист побив клієнта за відмову від сексу Ілюстрація

Так, як передавав "Рен ТВ", це сталося на Лужнецькій набережній у центрі столиці. 28-річний громадянин Тунісу викликав таксі і відправився додому в один із західних районів міста.

По дорозі таксист нібито запропонував йому зайнятися сексом. Іноземець відмовився і нарвався на гнів водія. Той висадив його посеред дороги, вдарив кулаком в обличчя і зник з місця події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні назвали переможця премії "Золотий хрін-2019" за найгірший опис сексу в українській літературі.

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