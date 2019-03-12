У Москві судять матір дівчинки-мауглі: сплив придуманий жінкою моторошний спосіб вбивства

Матір московської "мауглі" підозрюють у невдалій спробі вбивства доньки.

Савеловський суд Москви 12 березня має обрати запобіжний захід Ірині Гаращенко, яка залишила свою маленьку доньку одну без їжі в заваленій сміттям квартирі. Слідчий комітет подаватиме клопотання про арешт, повідомляють "Вести.ру".

За даними Телеграм-каналу Mash, слідчі вважають, що 47-річна жінка намагалася вбити вкрай хитрим способом: одягла дитині на шию пластиковий шнур, щоб він її задушив у міру зростання.

Одразу після арешту Ірину Гаращенко відправлять на психіатричну експертизу.

Мати дівчинки-мауглі

Раніше під час допиту затримана сказала, що виховує дитину одна і змушена залишати її "на нетривалий час", щоб ходити на роботу і в справах. Також, за її словами, у неї борги за кредитом і комунальними платежами, тому вона хотіла продати квартиру й тимчасово жити зі знайомим, поки не придбає нове житло.

"Ці дані будуть ретельно вивчені слідчими, в тому числі на предмет того, чи могло бажання вигідно продати житлоплощу стати причиною протиправних дій матері, а також її знайомого щодо дитини", — йдеться в повідомленні слідкому РФ.

Ірина Гаращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL:

10 березня в Москві в одній із квартир рятувальники знайшли 5-річну дівчинку-мауглі. У дитини, яка тривалий час перебувала серед покладів сміття, виявили гнійний отит і врослий у шию провід;

Пізніше СК РФ опублікував відео з житла. Повністю вся квартира завалена різним сміттям. Підлога зайнята купами брудного одягу, іграшок, книг, стільцями, залишками їжі. Диван перекинутий, під ним і навколо нього теж розсипане сміття. Квартира пропахла гниллю.

Лікарі розповіли, що дитина мовчить і боїться залишатися наодинці.

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