У Москві стався вибух у лікарні для пацієнтів із COVID-19. Фото та відео

У лікарні №40 Нової Москви (Росія), призначеної для пацієнтів із коронавірусом, 18 листопада вибухнув кисень.

Інцидент стався у селищі Комунарка. За даними російських ЗМІ, розірвало трубу, якою надходив кисень (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як пише "Інтерфакс" із посиланням на джерело, було пошкоджено обладнання та приміщення, також спостерігалося задимлення. За попередніми даними, вибухнув кисневий балон.

Уточнюється, що постраждав робітник, який займався монтажем тимчасових корпусів. Він у стабільному стані, медики надають чоловіку допомогу.

Зі свого боку РИА Новости пише, що сталася розгерметизація шланга, яким під тиском надходив кисень.

За словами очевидців, було чутно гучний звук, схожий на вибух, а потім видно дим над лікарнею.

В МНС уточнили, що інцидент стався в корпусі, який не здано в експлуатацію, а людей всередині не було.

Водночас у відомстві не уточнили, що саме сталося в лікарні.

Водночас Mash пише, що на місце прибули 9 автомобілів швидкої допомоги. Також проводиться евакуація пацієнтів з інших корпусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Челябінську 31 жовтня в лікарні для пацієнтів із коронавірусом вибухнула киснева будка.