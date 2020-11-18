У Москві стався вибух у лікарні для пацієнтів із COVID-19. Фото та відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Новини Росії
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  • Вибух стався в Коммуранці в одному з корпусів лікарні

  • За даними ЗМІ, постраждав робітник

У Москві стався вибух у лікарні для пацієнтів із COVID-19. Фото та відео

У лікарні №40 Нової Москви (Росія), призначеної для пацієнтів із коронавірусом, 18 листопада вибухнув кисень.

Інцидент стався у селищі Комунарка. За даними російських ЗМІ, розірвало трубу, якою надходив кисень (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вибух у лікарні в Комунарці.

Як пише "Інтерфакс" із посиланням на джерело, було пошкоджено обладнання та приміщення, також спостерігалося задимлення. За попередніми даними, вибухнув кисневий балон.

Уточнюється, що постраждав робітник, який займався монтажем тимчасових корпусів. Він у стабільному стані, медики надають чоловіку допомогу.

Після вибуху в Комунарці було видно клуби диму.

Зі свого боку РИА Новости пише, що сталася розгерметизація шланга, яким під тиском надходив кисень.

За словами очевидців, було чутно гучний звук, схожий на вибух, а потім видно дим над лікарнею.

Інцидент стався в селищі Комунарка.
Вибух стався в одному з корпусів лікарні у Комунарці.

В МНС уточнили, що інцидент стався в корпусі, який не здано в експлуатацію, а людей всередині не було.

Водночас у відомстві не уточнили, що саме сталося в лікарні.

Водночас Mash пише, що на місце прибули 9 автомобілів швидкої допомоги. Також проводиться евакуація пацієнтів з інших корпусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Челябінську 31 жовтня в лікарні для пацієнтів із коронавірусом вибухнула киснева будка.

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