У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

У Москві 29 вересня призначено узгоджену акцію протесту "Відпускай" на підтримку фігурантів "московської справи".

За даними "Інтерфакс", мітинг незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії (ЛПР) влада узгодила на 20 тисяч осіб.

Онлайн-трансляція мітингу

15:50. Через півгодини після початку мітингу на площі Сахарова зібралися 17,8 тис осіб.

"Радіо Свобода"

15:30."Белый счетчик" повідомляє, що до початку акції прийшли дев'ять тисяч осіб. Ведучі мітингу – головний редактор "Медіазони" Сергій Смирнов і ведуча "Ехо Москви" Тетяна Фельгенгауер. Вони виступили про недопущення на вибори до Мосміськдуми Юлія Галяміна.

Руслан Шаведдінов і Олексій Навальний Фото: Дмитро Толстошеев / Дождь

15:08. Студенти скандували: "Замість вузу йдемо до суду!". За даними "Білого лічильника", на проспекті Сахарова зібралися близько 3,4 тисяч осіб.

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Медуза"

"Картковий будиночок"

"Картковий будиночок"

"Картковий будиночок"

"Картковий будиночок"

"Картковий будиночок"

15:01. Люди зібралися під огороджувальних парканом. В руках у них плакати і листи з написом "Відпускай" і прізвищами активістів.

СерпомПо

Znak.com

Znak.com

Znak.com

"Це акція підтримки фігурантів "московської справи", які отримали реальні терміни за вигаданим звинуваченням. Підтримки тих, хто постраждав від переслідувань ФБК (Фонд боротьби з корупцією) і штабів Навального з боку правоохоронних органів. Ми можемо домогтися звільнення не тільки Павла Устінова, але й усіх, хто перебуває зараз в ув'язненні разом із ним. Вийдемо висловити свою незгоду з політичними рішеннями, які як один штампують наші суди", – йдеться в анонсі акції.

До початку мітингу в Москві twitter.com/KevinRothrock/

Активісти вимагають припинення справ і звільнення таких активістів: Єгора Жукова, Павла Устінова, Кирила Жукова, Данила Утікача, Євгенія Коваленко, Костянтина Котова, Івана Подкопаєва, Айдара Губайдуліна, Олексія Міняйло, Сергія Фоміна, Самаріддіна Раджабова, Микити Чірцова, Едуарда Малишевського, Владислава Синиці.

Мітинг в Москві (14:13) "Дощ"

В обід на проспекті Сахарова почали збиратися люди. Журналісти надали фотографії, на яких, як це зазвичай і буває, поліцейських більше за протестувальників. На мітинг прийшли фігуранти "московського справи", з яких зняли звинувачення – Валерій Костенок, Владислав Барабанов і Данило Конон.

Валерій Костенок, Владислав Барабанов і Данило Конон "МБХ"

"Московська справа" – це ряд кримінальних справ щодо активістів, які були затримані на неузгоджених акціях на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму протесту 27 липня і 3 серпня. Їх звинувачують в участі в "масових заворушеннях". Крім того, блогера Єгора Жукова звинувачують у закликах до екстремізму.

Вхід на мітинг twitter / tvrain /

Як повідомляв OBOZREVATEL, особливий резонанс в Москві викликала справа Павла Устінова. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив актора на 3,5 роки колонії загального режиму нібито за нанесення фізичної шкоди бійцю ОМОНу під час акції 3 серпня.

Павло Устинов instagram /sychev.andrey

Рішення судового органу викликало хвилю обурення в мережі. Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших. Всі вони виступили з вимогою звільнити актора.

Вирок Устінову був оскаржений держобвинуваченням, що вимагало в суді першої інстанції 6 років колонії, але вирішило направити на підсумкове рішення по справі апеляційне подання з проханням призначити акторові покарання, що пов'язано з реальним позбавленням волі.

20 вересня Мосміськсуд за клопотанням Генпрокуратури РФ змінив Устінову запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд до розгляду скарг захисту та представлення звинувачення на його вирок.

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