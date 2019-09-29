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29 вересня • оновлено в 15:52
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У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

6.3т Читати матеріал російською

У Москві 29 вересня призначено узгоджену акцію протесту "Відпускай" на підтримку фігурантів "московської справи".

За даними "Інтерфакс", мітинг незареєстрованої Лібертаріанської партії Росії (ЛПР) влада узгодила на 20 тисяч осіб.

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

Онлайн-трансляція мітингу

15:50. Через півгодини після початку мітингу на площі Сахарова зібралися 17,8 тис осіб.

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Радіо Свобода"

15:30."Белый счетчик" повідомляє, що до початку акції прийшли дев'ять тисяч осіб. Ведучі мітингу – головний редактор "Медіазони" Сергій Смирнов і ведуча "Ехо Москви" Тетяна Фельгенгауер. Вони виступили про недопущення на вибори до Мосміськдуми Юлія Галяміна.

Руслан Шаведдінов і Олексій Навальний

Руслан Шаведдінов і Олексій Навальний

Фото: Дмитро Толстошеев / Дождь

15:08. Студенти скандували: "Замість вузу йдемо до суду!". За даними "Білого лічильника", на проспекті Сахарова зібралися близько 3,4 тисяч осіб.

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Медуза"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Медуза"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Медуза"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Медуза"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Медуза"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Медуза"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Медуза"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Картковий будиночок"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Картковий будиночок"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Картковий будиночок"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Картковий будиночок"

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

"Картковий будиночок"

15:01. Люди зібралися під огороджувальних парканом. В руках у них плакати і листи з написом "Відпускай" і прізвищами активістів.

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

СерпомПо

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

Znak.com

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

Znak.com

У Москві стартував новий масовий протест: всі деталі онлайн

Znak.com

"Це акція підтримки фігурантів "московської справи", які отримали реальні терміни за вигаданим звинуваченням. Підтримки тих, хто постраждав від переслідувань ФБК (Фонд боротьби з корупцією) і штабів Навального з боку правоохоронних органів. Ми можемо домогтися звільнення не тільки Павла Устінова, але й усіх, хто перебуває зараз в ув'язненні разом із ним. Вийдемо висловити свою незгоду з політичними рішеннями, які як один штампують наші суди", – йдеться в анонсі акції.

До початку мітингу в Москві

До початку мітингу в Москві

twitter.com/KevinRothrock/

Активісти вимагають припинення справ і звільнення таких активістів: Єгора Жукова, Павла Устінова, Кирила Жукова, Данила Утікача, Євгенія Коваленко, Костянтина Котова, Івана Подкопаєва, Айдара Губайдуліна, Олексія Міняйло, Сергія Фоміна, Самаріддіна Раджабова, Микити Чірцова, Едуарда Малишевського, Владислава Синиці.

Мітинг в Москві (14:13)

Мітинг в Москві (14:13)

"Дощ"

В обід на проспекті Сахарова почали збиратися люди. Журналісти надали фотографії, на яких, як це зазвичай і буває, поліцейських більше за протестувальників. На мітинг прийшли фігуранти "московського справи", з яких зняли звинувачення – Валерій Костенок, Владислав Барабанов і Данило Конон.

Валерій Костенок, Владислав Барабанов і Данило Конон

Валерій Костенок, Владислав Барабанов і Данило Конон

"МБХ"

"Московська справа" – це ряд кримінальних справ щодо активістів, які були затримані на неузгоджених акціях на підтримку незалежних кандидатів в Мосміськдуму протесту 27 липня і 3 серпня. Їх звинувачують в участі в "масових заворушеннях". Крім того, блогера Єгора Жукова звинувачують у закликах до екстремізму.

Вхід на мітинг

Вхід на мітинг

twitter / tvrain /

Як повідомляв OBOZREVATEL, особливий резонанс в Москві викликала справа Павла Устінова. 16 вересня стало відомо, що суд в Москві засудив актора на 3,5 роки колонії загального режиму нібито за нанесення фізичної шкоди бійцю ОМОНу під час акції 3 серпня.

Павло Устинов

Павло Устинов

instagram /sychev.andrey

Рішення судового органу викликало хвилю обурення в мережі. Пізніше російські зірки влаштували в соцмережах масову акцію на підтримку актора. За Устінова заступилися Ксенія Собчак, Христина Асмус, Єлизавета Боярська, Сергій Лазарєв, Сергій Шнуров, Максим Галкін, Влад Топалов і багато інших. Всі вони виступили з вимогою звільнити актора.

Вирок Устінову був оскаржений держобвинуваченням, що вимагало в суді першої інстанції 6 років колонії, але вирішило направити на підсумкове рішення по справі апеляційне подання з проханням призначити акторові покарання, що пов'язано з реальним позбавленням волі.

20 вересня Мосміськсуд за клопотанням Генпрокуратури РФ змінив Устінову запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд до розгляду скарг захисту та представлення звинувачення на його вирок.

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Особа
Павло Устинов
Місце
Росія Москва
Тег
протести у Москві
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну вот, смотрю и последыши Педального одумались. Начали свои митинги согласовывать. Если быковать не будут, то и без арестов обойдётся. Это я к тому, что даже эти утырки понимают, что нельзя устраивать бардак в своей стране. Интересно, когда этот факт дойдёт до умов скачущей биомассы?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Сброд...И так мало)))))))))))))))))))))) Я б на месте полиции перестрелял бы...
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2
Антошин Денис
Антошин Денис
Что-то народу маловато.
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Сироткин Андрюха, кака кучка? Петух всрался - это кучка? Сопля это.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Антошин Денис, Это не народ..Это дерьмо. ...Кучка дерьма.
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