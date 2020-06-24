У Москві стартує парад Перемоги: до Путіна погодилися приїхати мінімум гостей

На парад Перемоги в Москву на запрошення президента Росії Володимира Путіна 24 червня приїдуть всього сім президентів іноземних держав.

Про це з посиланням на слова прессекретаря глави РФ Дмитра Пєскова повідомляють РИА Новости. Водночас у мережі опублікували відео танків в очікуванні параду на вулиці Тверській у російській столиці (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що підтвердили свою участь у параді Перемоги президенти Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Сербії. Крім цього, приїде на захід і член президії Боснії та Герцеговини Мілорад Додік.

У Москві готуються до параду (Twitter Дмитра Смирнова)

Крім цього, парад відвідають так звані президенти окупованих Росією Південної Осетії та Абхазії.

Танки перед парадом у Москві (Twitter Дмитра Смирнова)

Пєсков заявив, нібито в Росії не ображаються на те, що низка лідерів відповіли відмовою на приїзд до Москви.

"Ми з розумінням ставимося до повідомлень про те, що вони раніше підтверджували можливість взяти участь в урочистостях, але з тих чи інших причин не можуть", – сказав він.

Танки на Тверській у Москві (Twitter Дмитра Смирнова)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я розкритикувала намір Росії 24 червня провести військовий парад у Москві з нагоди 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною.