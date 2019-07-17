У Москві сталася НП з бізнес-джетом з Франції: подробиці

У московському аеропорту Пулково, 17 липня, ледь не розбився бізнес-джет Cessna 680.
Про це повідомив телеграм-канал 112. "Посадка приватного літака з французького Ле Бурже планувалася о 13:00, але коли джет вже торкнувся колесами ЗПП, пілоти зрозуміли – вони сіли занадто далеко від початку смуги, а висока швидкість не дозволить їм вчасно зупиниться і тоді катастрофи не уникнути. Вони запросили дозвіл у диспетчера і пішли на зліт", - повідомили в ЗМІ.
Cessna 680
Скрін з YouTube
З другої спроби у пілотів вийшло вдало посадити літак, ніхто при цьому фізично не постраждав.
маршрут літака
moika78
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чечні в станиці Новощедрінская легкомоторний літак впав на житловий будинок.
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