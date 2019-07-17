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У Москві сталася НП з бізнес-джетом з Франції: подробиці

1.5т Читати матеріал російською

У московському аеропорту Пулково, 17 липня, ледь не розбився бізнес-джет Cessna 680.

Про це повідомив телеграм-канал 112. "Посадка приватного літака з французького Ле Бурже планувалася о 13:00, але коли джет вже торкнувся колесами ЗПП, пілоти зрозуміли – вони сіли занадто далеко від початку смуги, а висока швидкість не дозволить їм вчасно зупиниться і тоді катастрофи не уникнути. Вони запросили дозвіл у диспетчера і пішли на зліт", - повідомили в ЗМІ.

Cessna 680

Cessna 680

Скрін з YouTube

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Під Москвою літак оголосив про екстрену посадку: що трапилося

З другої спроби у пілотів вийшло вдало посадити літак, ніхто при цьому фізично не постраждав.

маршрут літака

маршрут літака

moika78

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чечні в станиці Новощедрінская легкомоторний літак впав на житловий будинок.

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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"В московском аэропорту Пулково, 17 июля, едва не разбился бизнес-джет Cessna 680."(цитата из "обозревателя")....Безграмотное кастрюлеголовое бычьё, не знает , что Пулково это аэропорт а Питере .Как говаривал Голохвастов - "свинота необразованная"
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