У Москві сталася НП з бізнес-джетом з Франції: подробиці

У московському аеропорту Пулково, 17 липня, ледь не розбився бізнес-джет Cessna 680.

Про це повідомив телеграм-канал 112. "Посадка приватного літака з французького Ле Бурже планувалася о 13:00, але коли джет вже торкнувся колесами ЗПП, пілоти зрозуміли – вони сіли занадто далеко від початку смуги, а висока швидкість не дозволить їм вчасно зупиниться і тоді катастрофи не уникнути. Вони запросили дозвіл у диспетчера і пішли на зліт", - повідомили в ЗМІ.

Cessna 680 Скрін з YouTube

З другої спроби у пілотів вийшло вдало посадити літак, ніхто при цьому фізично не постраждав.

маршрут літака moika78

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Чечні в станиці Новощедрінская легкомоторний літак впав на житловий будинок.

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