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22 жовтня • оновлено в 12:59
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У Москві сталася кривава різанина: є загиблі і постраждалі. Фото і відео 18+

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У хостелі в Новій Москві ( Росія ) сталася різанина - двоє людей загинули, четверо отримали поранення.

Про це "Ленте.ру" повідомила офіційний представник столичного главку Слідчого комітету Росії Юлія Іванова. За її словами, за фактом події порушено кримінальну справу про вбивство. Підозрюваний затриманий (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

Telegram-канал "360tv.ru" повідомляє, що затриманий працював заступником адміністратора хостелу і напав на дружину адміністратора і постояльців. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. За непідтвердженими даними, затриманий - 26-річний уродженець Челябінської області.

Росіянин влаштував різанину в хостелі

Росіянин влаштував різанину в хостелі

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За попередньою інформацією, злочинець напав на жертв, тому що ті відмовились давати йому гроші в борг. Більшість постояльців хостелу - приїжджі з різних регіонів, які були зайняті на підсобних роботах в Москві.

Як писав OBOZREVATEL, в Алтайському краї (Росія) затримали учнів ліцею, яких підозрюють у жорстокому вбивстві двох чоловіків.

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