У Москві спалахнули нові протести: подробиці, фото і відео

У Москві в суботу, 31 серпня, почалися нові мітинги проти політичних репресій.

Як передає "Дождь", людям при цьому заборонили акцію протесту. Мерія відхилила всі заявлені майданчики, а прокуратура попередила про нібито незаконність ходи.

Проте, на Пушкінській площі зібралося близько 2 тисяч учасників акції. На місце прибули також безліч силовиків. Поліцейські закликають росіян розійтися. "Шановні громадяни, ви заважаєте проходу інших людей", - заявляють вони.

Активісти спробували пройти на Тверську, але ОМОН не дав їм пройти. Також силовики незабаром оточили протестувальників на Пушкінській.

Більш того, люди повідомляють, що деякі оператори відключили мобільний зв'язок в районах, де проходить акція. Помічені в тому числі і проблеми з інтернетом.

Також правоохоронці перешкоджають роботі журналістів, не даючи їм можливості записати сюжет про протести.

Протести в Москві дощ

Протести в Москві дощ

Протести в Москві дощ

Протести в Москві дощ

Протести в Москві дощ

Протести в Москві дощ

Протести в Москві дощ

Протести в Москві дощ

На ході сталася бійка. Почалося все з того, що зірвали транспарант у однієї з дівчат, яка вийшла в підтримку сестер Хачатурян

Відео: Василь Полонський / Дощ pic.twitter.com/OimkFsRcej - Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019

Кореспонденту "Росії 1" Ярославу Красієнко знову не дають зняти сюжет про протести!



Відео: Артемій Міндрін / Дощ pic.twitter.com/hnrDSFZkBT - Телеканал Дождь (@tvrain) August 31, 2019

Протестуючий спробував зупинити "Мерседес" з мигалкою, показуючи тому середній палець. Машина зупинилася, співробітник спробував затримати молодика, але у той втік. Поліцейські подивився в його бік і просто поїхав. https://t.co/U4d8oEokep



Відео: Медіазона pic.twitter.com/CCmygXrxjL - Медіазона (@mediazzzona) August 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Акції протесту в Москві почалися після того, як міська виборча комісія відмовилася реєструвати кандидатами на вибори в Мосміськдуму 18 незалежних кандидатів, в тому числі, соратників опозиціонера Олексія Навального.

У суботу, 27 липня, в Москві зібрався мирний мітинг. Силовики жорстко розігнали учасників акції : людей штовхали і били кийками, заламували руки, тягнули по асфальту.

У Раді Європи засудили Росію за масові затримання і жорстокий розгін мітингу.

МЗС України назвало Росію країною-ізгоєм за насильство над учасниками мирного протесту.

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