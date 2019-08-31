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У Москві спалахнули нові протести: подробиці, фото і відео

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У Москві в суботу, 31 серпня, почалися нові мітинги проти політичних репресій.

Як передає "Дождь", людям при цьому заборонили акцію протесту. Мерія відхилила всі заявлені майданчики, а прокуратура попередила про нібито незаконність ходи.

Проте, на Пушкінській площі зібралося близько 2 тисяч учасників акції. На місце прибули також безліч силовиків. Поліцейські закликають росіян розійтися. "Шановні громадяни, ви заважаєте проходу інших людей", - заявляють вони.

Активісти спробували пройти на Тверську, але ОМОН не дав їм пройти. Також силовики незабаром оточили протестувальників на Пушкінській.

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Більш того, люди повідомляють, що деякі оператори відключили мобільний зв'язок в районах, де проходить акція. Помічені в тому числі і проблеми з інтернетом.

Також правоохоронці перешкоджають роботі журналістів, не даючи їм можливості записати сюжет про протести.

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Протести в Москві

Протести в Москві

дощ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
если некоторые хотят собраться в одном месте, то почему, в этом же месте, не собраться росгвардии??
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Опять испортили выходной людям. Скоро их начнут бить москвичи.
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Potienko Olexander
Potienko Olexander
Просто смешно. Как овцы могут бунтовать против пастуха)))))????
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