У Москві рвонув житловий будинок. Фото й відео з місця НП
У середу, 26 серпня, в житловому будинку на вулиці Кубинка в Москві (Росія) прогримів вибух. У результаті три поверхи охопила пожежа. Станом на 10:42 її вдалося повністю загасити.
Про це ТАСС повідомило джерело в екстрених службах. Попередньо постраждало двоє людей і 16 були врятовані одразу. Серед постраждалих є жінка, яку викинула з вікна вибухова хвиля (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"У будинку 4 по вулиці Кубинці трапився вибух, відкрито горіли квартири з третього по п'ятий поверхи", – сказало джерело.
Пожежі було надано підвищений ранг складності. На місце виїхали значні сили пожежних, із верхніх поверхів люди просили про допомогу.
Попередньою причиною вибуху була названа несправність газової колонки. Згодом у прокуратурі підтвердили, що пожежа виникла через вибух газу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 квітня в Москві на 2-й Брестській вулиці прогримів вибух у бізнес-центрі "Панорама" біля посольства Словаччини. Ударною хвилею в будівлі повибивало шибки й пошкодило припарковані автомобілі, крім того, виникла пожежа.