У Москві рвонув житловий будинок. Фото і відео з місця НП

У житловому будинку Москви через вибух загорілося три поверхи. mos.ru

У середу, 26 серпня, в житловому будинку на вулиці Кубинка в Москві (Росія) прогримів вибух. В результаті три поверхи охопила пожежа. Станом на 10:42 її вдалося повністю загасити.

Про це ТАСС повідомило джерело в екстрених службах. Попередньо постраждало двоє людей і 16 були врятовані одразу. Серед постраждалих є жінка, яку викинула з вікна вибухова хвиля (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У будинку на вулиці Кубинка в Москві трапився вибух Telegram-канал Life Shot

Вогонь охопив три поверхи в житловому будинку в Москві Telegram-канал Telegram-канал Life Shot

"У будинку 4 по вулиці Кубинці трапився вибух, відкрито горіли квартири з третього по п'ятий поверхи", – сказало джерело.

Пожежі було присвоєно підвищений ранг складності. На місце виїхали значні сили пожежних, з верхніх поверхів люди просили про допомогу.

Попередньою причиною вибуху була названа несправність газової колонки. Згодом в прокуратурі підтвердили, що пожежа виникла через вибух газу.

Під час вибуху в Москві постраждало 2 людини і врятовано 13 Telegram-канал Hue

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 квітня в Москві на 2-й Брестській вулиці прогримів вибух в бізнес-центрі "Панорама" біля посольства Словаччини. Ударною хвилею в будівлі повибивало шибки і пошкодило припарковані автомобілі, крім того виникла пожежа.

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