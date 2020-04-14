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15 квітня • оновлено в 02:06
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У Москві різко зросла смертність від коронавірусу

2.2т
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Кількість летальних випадків від коронавірусу COVID-19 у Москві досягла 106 людей.

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Станом на 14 квітня, в місті померло ще 11 пацієнтів з підтвердженою пневмонією і позитивним тестом на вірус, повідомляють РИА Новости з посиланням на оперативний штаб.

У Москві різко зросла смертність від коронавірусу

Видання "360tv" уточнює, що серед померлих були пацієнти віком від 48 до 86 років. У всіх пацієнтів були супутні захворювання: гіпертонія, пієлонефрит, хронічний гепатит С, цукровий діабет. Троє страждали на хронічний бронхіт.

Також в Москві і Підмосков'ї з півночі почав діяти пропускний режим. Для будь-якої поїздки тепер знадобитися спецпропуск.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія лідирує в списку країн зі стрімкого зростання кількості інфікованих коронавірусом. За даними на ранок 14 квітня, в країні було зафіксовано 2774 нових випадків. Загальна кількість заражених становила 21 102.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Москва
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
агенты работаем до последнего окупанта! правый сектор
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