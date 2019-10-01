У Москві просто на роботі вбили офіцера Слідкому: всі подробиці

У Москві від нападу з ножем загинув офіцер Слідчого комітету Російської Федерації полковник юстиції Владислав Капустін.

Його атакували під час виконання службових обов'язків із прийому громадян, повідомили в пресслужбі Слідкому. Правоохоронець помер у лікарні, не прийшовши до тями.

Нападник був затриманий на місці злочину. За попередньою інформацією, він перебуває на обліку в психоневрологічному диспансері. Під час затримання чоловік поводився неадекватно.

"У момент нападу в прохідній основної будівлі СК перебували громадяни, які чекали прийому громадян. Один із чоловіків напав на співробітника центрального апарату, котрий спустився, щоб запросити людей", – уточнив очевидець агентству ТАСС.

Владислав Капустін помер СК Росії

В "Інтерфаксі" уточнили, що вбитий не був пов'язаний із розслідуваннями резонансних справ. Мотиви нападу на нього з'ясовуються. За інформацією агентства, нападником виявився 39-річний житель Санкт-Петербурга С. Григор'єв, який "неодноразово звертався до органів влади з різними скаргами".

Пізніше були опубліковані фото підозрюваного. З'ясувалося, що у нього є непогашені борги за комунальні послуги й кредити. Банки подали проти нього до 10 позовів, пише "Лайф".

Підозрюваний у вбивстві Капустіна

Підозрюваний у вбивстві Капустіна

Як писав OBOZREVATEL, у Санкт-Петербурзі (Росія) жорстоко вбили громадську активістку Олену Григор'єву. Їй нанесли вісім ножових поранень. Тіло викинули в кущах поряд із будинком загиблої.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.