У Москві прокотилася хвиля гучних затримань: що відбувається

У Москві в понеділок, 2 вересня, затримали співробітників організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь і Миколу Ляскіна, а також журналіста "Новой газеты" Іллю Азара.

Останнього повезли в ОВС "Красносельський" прямо з під'їзду власного будинку, причому в квартирі на самоті залишилася дворічна дочка журналіста, передає "Медуза".

Так, дружина журналіста Катерина Кузнєцова приїхала додому приблизно через півгодини після затримання чоловіка. За її словами, в квартирі нікого не було, двері були відчинені, а дитина спала (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Попередньо, Азару закидають порушення правил проведення масових заходів (20.2 КоАП) за 8-ю частиною статті, яка передбачає, зокрема, адміністративний арешт на строк до 30 діб.

Соболь доставили в ОВД підмосковного селища Червоне. Ляскін був затриманий за статтею про порушення правил проведення мітингів, його доставили в ОВД "Міщанське" в Москві й відпустили до суду після складання протоколу.

Любов Соболь на одній з акцій DW

Ймовірно, активістами зацікавилися через участь у мирній ході від Чистих ставків до Пушкінської площі в Москві 31 серпня.

Через заходи Московська поліція 2 вересня порушила адміністративну справу за статтею 20.2 КоАП РФ.

Дружина Азара: я прийшла, квартира була відкрита, дитина спала.

Так охренеть. Ну це ж просто близько до "залишенню в небезпеці" з КК. Ну а по-людськи: свинячий і негодяйским вчинок. pic.twitter.com/ymGGzKSuy3 - Alexey Navalny (@navalny) September 2, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський нападаючий клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін відкрито виступив проти глави РФ Володимира Путіна.

Він висловив упевненість у тому, що його країні потрібен новий президент, оскільки Путін засидівся у владі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.