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3 вересня • оновлено в 01:07
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У Москві прокотилася хвиля гучних затримань: що відбувається

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У Москві в понеділок, 2 вересня, затримали співробітників організації "Фонд боротьби з корупцією" Любов Соболь і Миколу Ляскіна, а також журналіста "Новой газеты" Іллю Азара.

Останнього повезли в ОВС "Красносельський" прямо з під'їзду власного будинку, причому в квартирі на самоті залишилася дворічна дочка журналіста, передає "Медуза".

Так, дружина журналіста Катерина Кузнєцова приїхала додому приблизно через півгодини після затримання чоловіка. За її словами, в квартирі нікого не було, двері були відчинені, а дитина спала (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

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Попередньо, Азару закидають порушення правил проведення масових заходів (20.2 КоАП) за 8-ю частиною статті, яка передбачає, зокрема, адміністративний арешт на строк до 30 діб.

Соболь доставили в ОВД підмосковного селища Червоне. Ляскін був затриманий за статтею про порушення правил проведення мітингів, його доставили в ОВД "Міщанське" в Москві й відпустили до суду після складання протоколу.

Любов Соболь на одній з акцій

Любов Соболь на одній з акцій

DW

Ймовірно, активістами зацікавилися через участь у мирній ході від Чистих ставків до Пушкінської площі в Москві 31 серпня.

Через заходи Московська поліція 2 вересня порушила адміністративну справу за статтею 20.2 КоАП РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський нападаючий клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін відкрито виступив проти глави РФ Володимира Путіна.

Він висловив упевненість у тому, що його країні потрібен новий президент, оскільки Путін засидівся у владі.

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Тема
Протести у Росії
Місце
Росія Москва
Теги
затримання затримання журналіста Новини Росії мітинг
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Антошин Денис
Антошин Денис
Закон есть закон. Все, его нарушившие, должны ответить. Это в Украине закон не действует, и разные ахтивисты безнаказанно его нарушают
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