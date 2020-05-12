У Москві прогримів вибух у житловій висотці: виникла потужна пожежа. Фото і відео

Юрій Сергієнко Новини Росії 01:34, 13.05.2020 Оновлено: 02:46, 13.05.2020

На півдні Москви в житловій багатоповерхівці стався вибух, після якого виникла потужна пожежа.

Як повідомляють РИА Новости, інцидент стався на останньому поверсі 22-поверхової будівлі (щоб подивитися всі фото і відео, проскрольте новину до кінця).

У Москві прогримів вибух у житловій висотці
РИА Новости/Telegram

Від вибуху спрацювала сигналізація припаркованих поруч автомобілів, а внизу впали обвуглені предмети.

Станом на 1:30 середи, 13 травня, вогонь палає вже 30 хвилин і загасити його не вдається.

У Москві прогримів вибух у житловій висотці
РИА Новости/Telegram
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в московській бізнес-центрі "Панорама", розташованому біля посольства Словаччини, стався вибух. Ударною хвилею пошкодило припарковані біля будівлі автомобілі і вибило шибки.

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