Головна Новини
18 листопада • оновлено в 09:36
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Будинки евакуюють: у Москві прогримів потужний вибух. Фото і відео

2.2т
Читати матеріал російською

У понеділок, 18 листопада в Москві (Росія) на території складу з газовим обладнанням стався вибух.

Про це пише телеграм-канал "360", повідомляючи про евакуацію людей з сусідніх будівель.

Відзначається, що вибух стався в приміщенні автосервісу, де зберігалися кисневі і ацетиленові балони. На місце НП прибули рятувальники. Попередньо встановлено, що через вибухи вогонь вже розповсюдився на 400 квадратних метрів. Є побоювання, що полум'я може перейти і на сусідні будівлі.

Новини
Названы худшие города для водителей: Москва в Топ-10

Пожежі присвоїли підвищений рівень складності, співробітники МНС РФ приступили до гасіння.

За попередніми даними, постраждалих або загиблих немає.

Будинки евакуюють: у Москві прогримів потужний вибух. Фото і відео

Новина доповнюється ...

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Олексій Тітофф, Тимур Григоренко
Місце
Росія Москва
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
3
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
По небу летят дерьмо и г@ндоны - это в паРРаше взорвались баллоны!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги