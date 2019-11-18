Будинки евакуюють: у Москві прогримів потужний вибух. Фото і відео

У понеділок, 18 листопада в Москві (Росія) на території складу з газовим обладнанням стався вибух.

Про це пише телеграм-канал "360", повідомляючи про евакуацію людей з сусідніх будівель.

Відзначається, що вибух стався в приміщенні автосервісу, де зберігалися кисневі і ацетиленові балони. На місце НП прибули рятувальники. Попередньо встановлено, що через вибухи вогонь вже розповсюдився на 400 квадратних метрів. Є побоювання, що полум'я може перейти і на сусідні будівлі.

Пожежі присвоїли підвищений рівень складності, співробітники МНС РФ приступили до гасіння.

За попередніми даними, постраждалих або загиблих немає.

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