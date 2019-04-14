У Москві померла вдова екс-глави Югославії, який потрапив під Гаазький трибунал

Міріана Маркович, вдова екс-президента Югославії Слободана Мілошевича, померла в Росії у віці 76 років.

Про це повідомляє DW із посиланням на сербський суспільно-правовий телеканал RTS. За даними журналістів, жінка померла в одній із клінік Москви.

Соціалістична партія Сербії, заснована Мілошевичем, уже надіслала співчуття рідним Маркович.

Міріана Маркович і Слободан Мілошевич у 2000 році DW

Нагадаємо, в 2003 році Міріана Маркович покинула Сербію, влада якої звинуватила її у зловживанні службовим становищем.

У 2006 році сербський суд видав міжнародний ордер на її арешт. У 2008 році влада РФ надали вдові екс-президента Югославії та її синові політичний притулок.

Слободан Мілошевич був затриманий у Белграді в 2001 році та доставлений до Гааги, де повинен був постати перед міжнародним трибуналом по колишній Югославії (МТКЮ) за звинуваченням у військових злочинах і злочинах проти людяності.

У березні 2006 року 64-річний Мілошевич помер у в'язниці МТКЮ, після чого розгляд у його відношенні було закрито.

Маркович і Мілошевич Dir.bg

Фокус

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер третій директор ФСБ, депутат Держдуми від фракції "Єдина Росія" Микола Ковальов.

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