У Москві помер відомий актор і режисер

У Москві 13 січня у віці 84 років помер актор, режисер театру та кіно, педагог Євген Радомисленський.

Про це повідомляється на сайті Інституту сучасного мистецтва, де режисер 25 років очолював кафедру акторської майстерності.

"Інститут сучасного мистецтва з великим сумом повідомляє про смерть завідувача кафедри Театрального мистецтва, заслуженого діяча мистецтв, професора, легендарного Євгена Веніаміновича Радомисленського", — сказано в повідомленні.

Новини У Києві помер відомий український вчений

Євген Радомисленський у молодості nashteatr.com

Церемонія прощання з режисером відбудеться 15 січня о 11 годині в фойє Великого залу Будинку культури ім.Горбунова (Москва).

Радомисленський поставив близько 80 вистав на сценах Москви, Праги, Гавани, Белграда. Виступав також режисером кіно і зняв фільми "Експеримент" (1970), "Лебедина пісня" (1975).

Він народився в родині актора і театрального педагога Веніаміна Радомисленського. Закінчив Театральне училище імені Щукіна.

Від 1958 року викладав у Школі-студії МХАТ. Серед його учнів — Геннадій Бортніков, Олена Проклова, Олександр Балуєв, Сергій Гармаш, Тетяна Васильєва.

Євген Радомисленський isi-vuz.ru

Євген Радомисленський ТАСС

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Москві помер знаменитий радянський і російський кінорежисер, продюсер і актор Юрій Кушнерьов, відомий роботою над картинами "Міміно", "Сволота", "Ку! Кін-дза-дза" і іншими.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.