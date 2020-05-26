У Москві помер генерал ФСБ, на зустріч до якого возили дітей із "ДНР"

У вівторок, 26 травня, у Москві знайшли мертвим генерал-майора ФСБ Росії Юрія Бзаєва, який брав участь у пропагандистських заходах.

Як повідомляє РБК, тіло Бзаєва знайшли в його квартирі. За попередньою інформацією, він помер від серцевого нападу. На момент смерті йому було 74 роки.

У 1990 році Бзаєв став головою КДБ Північної Осетії, займав посаду директора республіканського Агентства федеральної безпеки. Звання генерал-майора він отримав у 1991 році. У 1994-му Бзаєв став заступником начальника Головного управління ФСБ Росії, а в 1998-му – секретарем Радбезу Північної Осетії.

А в грудні 2019 Бзаєв у Москві провів зустріч з учнями кадетського корпусу, який розташований на території так званої ДНР. Після зустрічі генерал заявив, що діти слухали зустріч "із задоволенням" і нібито сумували через те, що в Україні немає миру.

Юрій Бзаєв із "кадетами ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донеччині помер 66-річний одіозний терорист "Л/ДНР" Михайло Чириков ("Магадан"), який був одним із головних рупорів пропаганди окупантів в ОРДЛО.

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