Поліція застрелила росіянина, який порізав свою матір

У Москві поліцейські застрелили чоловіка, який посварився зі своєю матір'ю і під час конфлікту кілька разів ударив її ножем.

Інцидент стався на південному заході російської столиці – в будинку на вулиці Генерала Тюленєва, передає "Интерфакс" із посиланням на представницю Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по Москві Юлію Іванову.

Уточнюється, що постраждалій жінці вдалося вийти з квартири і викликати поліцію. Вона знаходиться в лікарні.

Коли копи прибули на місце злочину і зайшли в квартиру, порушник тримав у руках пістолет і погрожував силовикам.

Співробітники поліції застосували табельну зброю, від отриманого поранення нападник помер на місці. За фактом нападу чоловіка на поліцейських і свою матір розпочато перевірку.

Порушено кримінальну справу за статтею "загроза застосування насильства щодо представників влади".

Як уточнило "Інтерфаксу" інформоване джерело, загиблий перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. За попередніми даними, у чоловіка стався рецидив, у результаті якого він поранив свою матір, а згодом напав на поліцейських.

Ілюстрація. Поліція РФ Publika.md

Як писав OBOZREVATEL, 15 грудня в Нижегородській області (Росія) перекинувся автобус із 40 пасажирами. Кількість постраждалих у результаті аварії зросла до 25 осіб, троє з яких – у важкому стані.

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