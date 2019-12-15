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15 грудня • оновлено в 21:16
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Поліція застрелила росіянина, який порізав свою матір

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У Москві поліцейські застрелили чоловіка, який посварився зі своєю матір'ю і під час конфлікту кілька разів ударив її ножем.

Інцидент стався на південному заході російської столиці – в будинку на вулиці Генерала Тюленєва, передає "Интерфакс" із посиланням на представницю Головного слідчого управління Слідчого комітету РФ по Москві Юлію Іванову.

Уточнюється, що постраждалій жінці вдалося вийти з квартири і викликати поліцію. Вона знаходиться в лікарні.

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Коли копи прибули на місце злочину і зайшли в квартиру, порушник тримав у руках пістолет і погрожував силовикам.

Співробітники поліції застосували табельну зброю, від отриманого поранення нападник помер на місці. За фактом нападу чоловіка на поліцейських і свою матір розпочато перевірку.

Порушено кримінальну справу за статтею "загроза застосування насильства щодо представників влади".

Як уточнило "Інтерфаксу" інформоване джерело, загиблий перебував на обліку в психоневрологічному диспансері. За попередніми даними, у чоловіка стався рецидив, у результаті якого він поранив свою матір, а згодом напав на поліцейських.

Ілюстрація. Поліція РФ

Ілюстрація. Поліція РФ

Publika.md

Як писав OBOZREVATEL, 15 грудня в Нижегородській області (Росія) перекинувся автобус із 40 пасажирами. Кількість постраждалих у результаті аварії зросла до 25 осіб, троє з яких – у важкому стані.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Теги
вбивство стрілянина поліція Новини Росії
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Прибывшие на место просшествия менты, наложили в свои портки и со страху пристрелили мужика. А пистолет этому мужику менты приписали (потому что портки свои стыдно показывать). Это все типичное поведение типичных фашистов. К тому же серливых
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Lux Alex
Lux Alex
Ешкин кот, что делается, что делается. То вазилин роздают, то режутся и это в стране образцового порядка.
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Пердячии Хохол
Пердячии Хохол
Lux Alex, Ты на свою страну посмотри.Не страна,а шоу бэни хила какое то.
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