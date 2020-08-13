У Москві поліцейські розтоптали меморіал біля посольства Білорусі. Фото

Увечері в середу, 12 серпня, в Москві біля посольства Білорусі поліцейські розтоптали меморіал з квітами, плакатами і написом "Жыве Беларусь", викладеним з палаючих свічок.

Як повідомляє "Медуза", біля посольства пройшла третя поспіль акція солідарності з білоруськими протестами.

До будівлі дипмісії прийшли близько 400 осіб. Вони вишикувалися в ряд з плакатами і палаючими свічками. Поліція відтіснила учасників акції від будівлі, затримавши не менше десяти осіб.

Пізніше люди повернулися до посольства і спорудили навпроти нього меморіал. Але поліцейські його знищили.

Московська поліція знищила меморіал біля посольства Білорусі

Московська поліція знищила меморіал біля посольства Білорусі

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверта ніч протестів в Білорусі після президентських виборів закінчилася без екстремального протистояння, на відміну від трьох попередніх. Локальні зіткнення не переростали в запеклі конфлікти, силовики обмежувалися присутністю в місцях скупчення активістів.