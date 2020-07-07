У Москві під ФСБ затримали Ксенію Собчак. Відео

Новини Росії 22:16, 7.07.2020 Оновлено: 22:40, 7.07.2020

Телеведучу Ксенію Собчак затримали біля будівлі ФСБ на Луб'янській площі в Москві.

Про це повідомило ТАРС. Інцидент стався під час пікетів на підтримку колишнього журналіста "Комерсанта" і радника гендиректора "Роскосмосу" Івана Сафронова, підозрюваного у державній зраді (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Всього під час пікетів були затримані майже 20 журналістів, зокрема засновник Baza Микита Могутін, журналіст "Ведомостей" Юрій Литвиненко.

"Я просто прийшла в майці і записувала підводку до #ОсторожноНовості", – написала після того, що сталося, Собчак у своєму Telegram-каналі.

Вона також опублікувала відео, в якому намагалася дізнатися у співробітника поліції, за що її затримали, але не отримала відповіді.

Пізніше Собчак відпустили з поліції під зобов'язання про явку. Про це повідомив юрист організації "Правозахист Листівки" Олексій Прянишников.

Собчак не зрозуміла, чому її затримали
(Telegram-канал Ксенії Собчак)

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська телеведуча і громадський діяч Ксенія Собчак подала до суду на німецькі ЗМІ через наклеп – її звинуватили расизмі і нетолерантності до меншин.

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