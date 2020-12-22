У Москві під час запису інтерв'ю перехожі вигукували "Слава Україні!". Відео

У Москві група підлітків вигукувала "Слава Україні!". Це сталося під час запису інтерв'ю з журналістом.

Фрагмент розмови з шеф-редактором російського видання The Insider Романом Доброхотовим опублікував на своїй сторінці у Facebook кореспондент УНІАН в Москві Роман Цимбалюк (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Під час інтерв'ю з Романом Доброхотовим підлітки прокричали "Слава Україні!". кадр відео

Під час інтерв'ю Доброхотов розповідав про отруєння опозиціонера Олексія Навального. У цей момент ззаду проходила група підлітків, які вигукнули "Слава Україні!".

Цимбалюк почав говорити у відповідь "Героям ...", а російський журналіст закінчив фразу, сказавши: "... слава!". Також він зазначив з усмішкою, що, мабуть, це "прогресивний район". Український журналіст зізнався, що навіть розгубився.

Facebook Романа Цимбалюка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час візиту до Києва привітав українських військових словами "Слава Україні!".

Це викликало бурхливу реакцію у російських пропагандистів.