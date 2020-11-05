У Москві під будівлею ФСБ підпалили "Ісуса Христа" на хресті. Фото і відео

Борис Бондар Новини Росії 23:57, 5.11.2020 Оновлено: 23:58, 5.11.2020

У Москві біля головної будівлі ФСБ на Луб'янці активіст Павло Крисевич в образі Ісуса Христа влаштував акцію на підтримку всіх політичних в'язнів.

Про це повідомив Znak.com. Крисевича, "розп'ятого" на хресті, підпалили інші активісти, одягнені в плащі з написом ФСБ (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

Навколо хреста лежали палаючі томи кримінальних справ.

Як повідомило МБХ медіа, активісти використовували спеціальну речовину, яка горить при 40 градусах і не завдає шкоди людині.

Правоохоронці затримали Крисевича.

Павло Крисевич відомий і іншими провокаційними перформансами. Так, в серпні цього року він провів у Санкт-Петербурзі акцію на підтримку політв'язнів Росії і Білорусі. Молода людина "повісилася" за допомогою троса на Троїцькому мості, а потім стрибнула у воду.

А біля будівлі Люблінського районного суду Москви, де слухалася справа "Нового величия", Павло Крисевич спочатку виступив з промовою на підтримку фігурантів справи, а потім "зарізав" манекена в образі поліцейського, пояснивши, що таким чином зробив "жертвоприношення".

Крисевич в образі Ісуса Христа
Znak.com
Правоохоронці затримали активіста
Znak.com
Активісти підпалили "кримінальні справи"
Znak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Санкт-Петербурга на Ліговському проспекті чоловік з плакатом на грудях намагався вчинити акт самоспалення. Перед тим як підпалити себе, він кричав щось про день народження президента Росії Володимира Путіна і подарунок.

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