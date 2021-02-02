У Росії оголосили протести через вирок Навальному. Онлайн-трансляція

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального оголосили акцію протесту після того, як суд замінив йому умовний термін ув'язнення на реальний.

Головне про рішення суду:

навального засудили до 3,5 років колонії загального режиму;

суд врахував близько року домашнього арешту, таким чином політик проведе у в'язниці 2 роки і 8 місяців;

також йому присудили штраф у розмірі 500 тисяч рублів (близько 6,5 тисячі доларів);

захист оскаржить рішення суду, а до того, як вирок набуде чинності, Навальний залишатиметься під вартою.

Протести відбувалися ще під час засідання суду, а після вироку штаб Навального оголосив про старт мітингу на Манежній площі в Москві. Там вже є перші затримані. Також люди збираються і в інших містах.

OBOZREVATEL стежить за тим, що відбувається в російській столиці і веде онлайн-трансляцію:

20:30 – За даними "Медіазони" вже є семеро затриманих в районі Манежної площі. Поліція виставляє огорожі на підходах до площі і оголошує в мегафони, що акція не санкціонована, хоча вона ще не почалася.

20:36 – Біля виходу на Манежну площу з боку Охотного ряду збираються люди.

20:47 – Біля Гостинного двору в Санкт-Петербурзі почали збиратися люди. Також там чергують силовики.

20:49 – Силовики відтіснили журналістів з Манежної площі, а біля готелю "Москва" навпроти Держдуми тривають затримання.

20:58 – Силовики майже повністю зачистили Манежну площу в Москві.

21:02 – Силовики продовжують затримувати людей і перекривають підхід з боку Тверської вулиці.