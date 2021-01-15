У Москві однофамільця Зеленського заарештували за погрози Путіну

У Москві вранці 15 грудня силовики Федеральної служби РФ затримали оператора Фонду боротьби з корупцією Павла Зеленського. Причиною стали його два повідомлення в Twitter, у яких побачили загрозу владі президента Володимира Путіна.

Їх він написав на тлі історії з самоспаленням нижегородської журналістки Ірини Славіної. За словами адвоката активіста, чоловіка побили і не дозволили медикам госпіталізувати його, інформує "Медіазона".

"Ірино, вибачте нас, вибачте, що дозволяємо це. Цими словами я прошу всіх нас встати, прокинутися, перестати твітити і електронно переживати. Давайте ******* [бити] цю недовладу", – написав у день трагедії 2 жовтня Зеленський.

Також йому "пригадали" інший твіт від 2.10 про самогубство Славіної: "Я ненавиджу вас, Путін, Пєсков, Володін, й інші мерзоти, ви стоїте за цим. Можете вважати мої слова закликом, але ви, с*ко, виродки, негідні життя".

Павло Зеленський Twitter Vyacheslav Gimad

За це управління ФСБ в Москві й Московській області ще 28 грудня відкрило на Зеленського кримінальні провадження про заклики до екстремізму (частина 2 статті 280 КК РФ).

Адвокат Мансур Гільманов заявив, що під час обшуку в квартирі й затримання 15 січня співробітники правоохоронних органів побили Зеленського і "змусили його розблокувати смартфон". Його у нього вилучили, як і ноутбук.

Скриншот Twitter Vyacheslav Gimad

"Під час того, як він лежав на підлозі співробітник у формі штовхнув його по голові. Після удару вони насильно приклали його палець до телефону. Далі, піднявши його, також завдали ще одного удару по голові", – заявив правозахисник.

Також додав, що слідчий не дав прибулим лікарям швидкої госпіталізувати активіста, підкреслюючи, що його затримано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 жовтня головна редакторка російського видання KozaPress Ірина Славіна підпалила себе біля будівлі МВС у Нижньому Новгороді. Від отриманих опіків жінка померла на місці.