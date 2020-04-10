У Москві не встигають приймати хворих COVID-19? З'явилися кадри черги зі "швидких"

У Москві біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.

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Відповідні кадри 10 квітня були опубліковані в соцмережах. Користувачі припустили, що в лікарнях не встигають приймати хворих на коронавірус (щоб подивитися фото і відео, проскролльте новина до кінця).

twitter.com/sergonaumovich

"Сьогодні працюю на швидкій в нічну зміну. З Мітіно привезли пацієнта в лікарню в Новогорск, мабуть в Москві нікуди. Я ще такого не бачив за шість років. Стоїмо в черзі", – написав Олег Пихтін.

За останніми даними, в Росії 11 917 людей захворіли на коронавірус, з них вилікувалися 795 чоловік. Померли 94.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.