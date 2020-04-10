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11 квітня • оновлено в 07:32
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У Москві не встигають приймати хворих COVID-19? З'явилися кадри черги зі "швидких"

8.6т
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У Москві біля лікарень вишикувалися величезні черги з машин швидкої допомоги.

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Відповідні кадри 10 квітня були опубліковані в соцмережах. Користувачі припустили, що в лікарнях не встигають приймати хворих на коронавірус (щоб подивитися фото і відео, проскролльте новина до кінця).

У Москві не встигають приймати хворих COVID-19? З'явилися кадри черги зі "швидких"

twitter.com/sergonaumovich

"Сьогодні працюю на швидкій в нічну зміну. З Мітіно привезли пацієнта в лікарню в Новогорск, мабуть в Москві нікуди. Я ще такого не бачив за шість років. Стоїмо в черзі", – написав Олег Пихтін.

У Москві не встигають приймати хворих COVID-19? З'явилися кадри черги зі "швидких"
У Москві не встигають приймати хворих COVID-19? З'явилися кадри черги зі "швидких"

За останніми даними, в Росії 11 917 людей захворіли на коронавірус, з них вилікувалися 795 чоловік. Померли 94.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США від коронавірусу помер протодиякон Російської православної церкви Олександр Гусєв.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Рахули, у вас всё ништяк! Скорых нет, очереди нет, все мрут дома ...
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5
2
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Вы "фсе врете"! У Вовы просто многоходовочка!
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3
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Волгоград Ец
Волгоград Ец
Да,в Москве ситуация становится малоуправляемой.Кто будет устанавливать контакты,когда такое количество больных.Еще в феврале надо было закрывать границы. не только с Китаем.
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