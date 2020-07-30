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У Москві наприкінці липня випав сніг. Відео аномалії

Борис Бондар
Борис Бондар
Новини Росії
1,8 т.
На південному заході Москви 30 липня випали опади, схожі на сніг

На південному заході Москви 30 липня випали опади, схожі на сніг. Правда.ру

На південному заході Москви в районі Зюзіно 30 липня випав сніг, хоча синоптики не прогнозували жодних опадів.

Про це повідомили "Известия". Видання виклало відео незвичайного погодного явища, зняте очевидцями.

Метеорологи пояснили, що такі опади є цілком нормальним явищем для Москви в цю пору року.

"Це дрібні градини, які просто не встигли розтанути, опускаючись в хмарі. Тому вони мають забарвлення, характерне для твердих опадів. У цьому явищі немає нічого незвичайного, воно буває щороку", – сказала головний фахівець Гідрометцентру Росії Марина Макарова.

Вона зазначила, що регіон зараз знаходиться під впливом тилової частини циклону. Тому відбувається утворення купчасто-дощових хмар, і випадають опади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 червня, в Київській області в селищі Демидів випав град, який масово прийняли за сніг. Опади тривали близько 10 хвилин.

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