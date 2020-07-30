У Москві наприкінці липня випав сніг. Відео аномалії

На південному заході Москви в районі Зюзіно 30 липня випав сніг, хоча синоптики не прогнозували жодних опадів.

Про це повідомили "Известия". Видання виклало відео незвичайного погодного явища, зняте очевидцями.

Метеорологи пояснили, що такі опади є цілком нормальним явищем для Москви в цю пору року.

"Це дрібні градини, які просто не встигли розтанути, опускаючись в хмарі. Тому вони мають забарвлення, характерне для твердих опадів. У цьому явищі немає нічого незвичайного, воно буває щороку", – сказала головний фахівець Гідрометцентру Росії Марина Макарова.

Вона зазначила, що регіон зараз знаходиться під впливом тилової частини циклону. Тому відбувається утворення купчасто-дощових хмар, і випадають опади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 2 червня, в Київській області в селищі Демидів випав град, який масово прийняли за сніг. Опади тривали близько 10 хвилин.