Головна Новини
22 грудня • оновлено в 23:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

У Москві вдарили ножем топа Генпрокуратури РФ

3.1т
Читати матеріал російською

В одному з магазинів Москви в неділю, 22 грудня, напали на начальника відділу головного управління Генеральної прокуратури РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Олексія Зарецького.

Старшого радника юстиції вдарили ножем у стегно, він госпіталізований, передає "Коммерсантъ".

За даними правоохоронних органів, це сталося ввечері в продуктовому магазині, розташованому в будинку №6 на вулиці Черняховського.

Новини
Горбачов потрапив до лікарні: стало відомо про його стан

Прокурор нібито зробив зауваження чоловікові, який вів себе явно неадекватно і порушував громадський порядок. Сталася сварка, під час якої чоловік дістав ніж, вдарив ним Зарецького та зник.

Постраждалого доставили в НДІ імені Скліфосовського. Тим часом правоохоронці встановили особу нападника й затримали його.

Ілюстрація. Поліція РФ

Ілюстрація. Поліція РФ

Publika.md

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Апатитах Мурманської області Росії група неповнолітніх побилася з поліцейськими. Один із копів отримав струс мозку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Кримінал
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
9
Смішно
7
Цікаво
4
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
мега новость
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
это или апалчение бамбаса или кто то из орлов хероя расеи рамзанки, верняк!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иванович Василий
Иванович Василий
Легко отделался. Как-то очень давно, помню, был случай, что один кадр решил, типа, если он начальник помощников силовикам, то может разнимать дерущихся, и был жестко наказан за ошибку, когда дерущиеся объединились против того, кто им помешал выяснять отношения.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги