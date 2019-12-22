У Москві вдарили ножем топа Генпрокуратури РФ

В одному з магазинів Москви в неділю, 22 грудня, напали на начальника відділу головного управління Генеральної прокуратури РФ у Далекосхідному федеральному окрузі Олексія Зарецького.

Старшого радника юстиції вдарили ножем у стегно, він госпіталізований, передає "Коммерсантъ".

За даними правоохоронних органів, це сталося ввечері в продуктовому магазині, розташованому в будинку №6 на вулиці Черняховського.

Прокурор нібито зробив зауваження чоловікові, який вів себе явно неадекватно і порушував громадський порядок. Сталася сварка, під час якої чоловік дістав ніж, вдарив ним Зарецького та зник.

Постраждалого доставили в НДІ імені Скліфосовського. Тим часом правоохоронці встановили особу нападника й затримали його.

Ілюстрація. Поліція РФ Publika.md

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Апатитах Мурманської області Росії група неповнолітніх побилася з поліцейськими. Один із копів отримав струс мозку.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.